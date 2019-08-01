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الترجي الرياضي - 28 لاعبا في القائمة الافريقية الجديدة

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي التونسي عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة القادمة من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

وضمت القائمة 28 لاعبا هم:
معز بن شريفية - رامي الجريدي - الصدقي الدبشي - سامح الدربالي - ايهاب المباركي - رائد الفادع - الياس الشتي - حسين الربيع - محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي - عبد القادر بدران - خليل شمام - محمد امين المسكيني - محمد علي بن رمضان - يوسف المصراتي - كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - بلال بن ساحة - حمدو الهوني - انيس البدري - فادي بن شوق - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - ابراهيم واتارا - زياد بريمة - محمد ماهر بالصغير.


ويذكر ان الترجي الرياضي التونسي سيواجه في الدور الثاني من المسابقة القارية الفائز من المواجهة بين "مباري" الغابوني و"اليكت" التشادي.
وسيخوض فريق الاحمر والاصفر مباراة الذهاب خارج تونس يوم 13 او 14 او 15 سبتمبر والاياب بتونس يوم 27 او 28 او 29 من نفس الشهر.

  
  
     
  
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