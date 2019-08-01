المكتب السياسي الموسع لنداء تونس يوكل اختيار مرشحه للرئاسيات المقبلة الى قيادة الحزب (المنجي الحرباوي)

Jeudi 01 Août 2019
وات - قال الناطق الرسمي باسم حزب "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، إن المكتب السياسي الموسّع للحزب أوكل الى قيادة الحزب مسألة اختيار مرشّح للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.
وأوضح الحرباوي في تصريح ل(وات)، مساء الاربعاء، أن اعضاء المكتب السياسي للحركة ورؤساء القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمنسقين الجهويين وبعض رؤساء البلديات، عقدوا للغرض اجتماعا مساء اليوم، ولكنهم "لم يتداولوا في اسماء مرشحين بعينهم من داخل الحركة او خارجها للسباق الرئاسي"، بل "وضعوا جملة من الشروط الواجب توفرها في المرشح المحتمل لتمثيل الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي".
وأفاد بأن المشاركين في الاجتماع أوكلوا الى الممثل القانوني للحزب (حافظ قايد السبسي) وإلى الأمين العام للحزب وبقية أعضاء قيادة الحركة، "مسألة اختيار مرشح، سواء من داخل حزب نداء تونس، أو من خارجه، على أن يتم الإعلان عن اسم هذا المرشح مع انطلاق فترة تقديم الترشحات"، وفق رزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أي يوم الجمعة 2 أوت المقبل.
وحسب الحرباوي، اشترط المشاركون في الاجتماع في المرشح للسباق الرئاسي "الترشح باسم الحزب وحمل لوائه". كما اشترط هؤلاء "أن يكون المترشح للرئاسيات المقبلة من أبناء الحزب، إن أمكن ذلك، وعند تعذر الأمر، فإنه من الضروري ألا يكون منتميا إلى حزب آخر".
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم النداء (الذي أسسه المرحوم الباجي قايد السبسي سنة 2012)، إن قائمات حزبه التي تم تقديمها في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 6 اكتوبر المقبل في كل الدوائر (33 دائرة)، "مستوفاة الشروط قانويا"، وإن المكتب السياسي الموسع للحزب تداول خلال اجتماعه في المسائل المتعلقة بالإعداد والاستعداد الجيد والكامل لهذه المحطة الانتخابية.
وأوضح الحرباوي في تصريح ل(وات)، مساء الاربعاء، أن اعضاء المكتب السياسي للحركة ورؤساء القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمنسقين الجهويين وبعض رؤساء البلديات، عقدوا للغرض اجتماعا مساء اليوم، ولكنهم "لم يتداولوا في اسماء مرشحين بعينهم من داخل الحركة او خارجها للسباق الرئاسي"، بل "وضعوا جملة من الشروط الواجب توفرها في المرشح المحتمل لتمثيل الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي".
وأفاد بأن المشاركين في الاجتماع أوكلوا الى الممثل القانوني للحزب (حافظ قايد السبسي) وإلى الأمين العام للحزب وبقية أعضاء قيادة الحركة، "مسألة اختيار مرشح، سواء من داخل حزب نداء تونس، أو من خارجه، على أن يتم الإعلان عن اسم هذا المرشح مع انطلاق فترة تقديم الترشحات"، وفق رزنامة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أي يوم الجمعة 2 أوت المقبل.
وحسب الحرباوي، اشترط المشاركون في الاجتماع في المرشح للسباق الرئاسي "الترشح باسم الحزب وحمل لوائه". كما اشترط هؤلاء "أن يكون المترشح للرئاسيات المقبلة من أبناء الحزب، إن أمكن ذلك، وعند تعذر الأمر، فإنه من الضروري ألا يكون منتميا إلى حزب آخر".
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم النداء (الذي أسسه المرحوم الباجي قايد السبسي سنة 2012)، إن قائمات حزبه التي تم تقديمها في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 6 اكتوبر المقبل في كل الدوائر (33 دائرة)، "مستوفاة الشروط قانويا"، وإن المكتب السياسي الموسع للحزب تداول خلال اجتماعه في المسائل المتعلقة بالإعداد والاستعداد الجيد والكامل لهذه المحطة الانتخابية.
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