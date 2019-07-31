وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية بن عروس

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية بن عروس المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:توفير الإعتمادات الإضافية لبناء عيادات خارجية وأرشيف وإدارة بمركز الإصابات والحروق البليغة.الموافقة على إنجاز أشغال القسط الثاني الخاص بتهيئة مركز معالجة الهواء بقسم الإنعاش والتخدير بمركز الإصابات والحروق البليغة.توفير الإعتمادات الإضافية الخاصة بتهيئة قسم إنعاش مصابي الحروق مع وحدة إنعاش الأطفال بمركز الإصابات والحروق البليغة، في إطار الخط العام الخاص بتأهيل أقسام الإنعاش.الموافقة على تأهيل وحدة التعقيم المركزي بمركز الإصابات والحروق البليغة، في إطار الخط العام الخاص بتأهيل وحدات التعقيم.تطوير المستشفى الجهوي ببن عروس على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والتسريع في إنجاز المشاريع الخاصة بتوسعة قسمي الإستعجالي وأمراض النساء والتوليد وإحداث قطب لأمراض القلب.الموافقة على إحداث بنك دم بالجهة الصحية ببن عروس.دعم الخط الأول وعرض مراكز الصحة الأساسية المقترح تطويرها على اللجنة الوطنية للإحداثات.دعم مراكز الصحة الأساسية بكامل الولاية بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية والمخابر مع توفير كرسي أسنان متحرك وكرسي أسنان لذوي الإحتياجات الخصوصية وآلة كشف بالصدى وآلات تعقيم ورقمنة كل المراكز المذكورة.دعم أسطول السيارات بالجهة الصحية ببن عروس.دعم برنامج التكوين المستمر على المستوى الجهوي.إقرار ولاية بن عروس كجهة إنتداب عوضا عن جهة نقل.تدعيم الجهة الصحية ببن عروس بالموارد البشرية.