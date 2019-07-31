الإعلان من قفصة عن قرار مجلس أمناء الجبهة الشعبية فضّ الاعتصامات بمقرات هيئة الانتخابات وتغيير تسمية قائمات الجبهة للتشريعية

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- أعلن المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، زهر الدين الزمالي، عشية اليوم الأربعاء، أنّ "مجلس أمناء الجبهة الشعبية قرّر فضّ الاعتصامات التي يخوضها منذ أكثر من أسبوع مرشحو الجبهة للانتخابات التشريعية وأنصار لهم بالمقرّ المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقرّاتها الفرعية بالجهات".وأضاف في تصريح لـ(وات) أن "مجلس أمناء الجبهة قرّر كذلك القيام بتصحيح القائمات الانتخابية التي أودعها هذا الائتلاف السياسي لدى الهيئات المستقلة للانتخابات"، وتغيير إسم هذه القائمات ليصبح "الجبهة" عوض "الجبهة الشعبية"، مؤكدا أنه سيتمّ الحفاظ على نفس الرّمز الذي أعتمده هذا الائتلاف في محطّات انتخابية سابقة.وكان مرشحو ائتلاف الجبهة الشعبية وأنصار لهم قد دخلوا في اعتصامات منذ بداية الأسبوع الماضي بمقرّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبمقرّات الهيئات الفرعية احتجاجا على ملاحظة "تطابق أو تشابه مع تسمية حزب مكوّن قانونا "، والتي وردت في الوصل الوقتي الذي تسلّمه رؤساء وممثلو قائمات الجبهة الشعبية يوم أودعوا قائمات مرشحيهم للانتخابات البرلمانية القادمة لدى الهيئات الفرعية.وتحصّل مؤخرا حزب جديد يحمل اسم حزب "الجبهة الشعبية "على تأشيرة من مصالح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.وقال عضو المكب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، سامي عمروسية، في تجمّع لمرشحي وأنصار الجبهة أمام مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة "إنّ المهمّ هو الحفاظ على الجبهة الشعبية كمشروع لاستكمال أهداف الثورة"، مؤكدا أنّ "ائتلاف الجبهة سيخوض الانتخابات القادمة بإرادة وعزم قوييّن".