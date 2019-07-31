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أحزاب تعلن عن عدد الدوائر التي ترشحت فيها لخوض التشريعية المقبلة

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أمس الثلاثاء عن تلقي هيئته لترشحات 1592 قائمة للانتخابات التشريعية، المقررة ليوم 6 أكتوبر المقبل.
وتوزعت، وفق بفون، القائمات المترشحة بين 695 قائمة حزبية و190 قائمة إئتلافية و707 قائمة مستقلّة.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها 33 دائرة انتخابية، 27 دائرة داخل أرض الوطن، و6 دوائر خارجه.



وفي ما يلي قائمة في بعض الأحزاب التي قدمت قائماتها في عدد من الدوائر الانتخابية، حسب بلاغات تلقتها (وات) الاربعاء.
- حزب حركة الشعب : 33 دائرة انتخابية.
- حزب التيار الديمقراطي : 33 دائرة انتخابية.
- حزب حركة تحيا تونس : 33 دائرة انتخابية.
- حزب نداء تونس : 33 دائرة انتخابية.
- حزب حركة النهضة: 33 دائرة انتخابية.
- حزب قلب تونس: 33 دائرة انتخابية.
- حزب آفاق تونس :33 دائرة انتخابية .
- إئتلاف الجبهة الشعبية :33 دائرة انتخابية.
- حركة مشروع تونس :28 دائرة انتخابية.
- حزب الوطن الجديد: 25 دائرة انتخابية.
- الحزب الاشتراكي :16 دائرة انتخابية.

  
  
     
  
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