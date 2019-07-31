غدا الخميس عرض البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل على أنظار مكتبه التنفيذي ( محمد علي البوغديري)

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي اعده الاتحاد، سيعرض، غدا الخميس، على المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة.وأضاف البوغديري تصريح ل-(وات)، الاربعاء، أن البرنامج سيرفع اثر ذلك الى الهيئة الادارية الوطنية للمنظمة الشغيلة، الذي من المنتظر أن تعقد اجتماعا لها قبل نهاية الأسبوع الجاري، على ان يتم عرضه لعموم الناخبين والمواطنين والمنظمات الوطنية والأحزاب قبل يوم 20 أوت المقبل.ووصف النقابي، برنامج المنظمة ب"الواقعي والقابل للتحقيق"، مؤكدا، أن ذات البرنامج يطرح حلولا واقعية لمختلف الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس. وأكد، أن فريقا من خبراء الاتحاد اشتغل لفترة استمرت حوالي سنة كاملة على اعداد البرنامج، مذكرا، أنه سيتم نشر البرنامج الانتخابي الخاص بالمنظمة على موقعها الالكتروني على الأنترنيت.وأشار، الى أن قيادة المنظمة الشغيلة لا تجد أي حرج من أن يتعرض برنامجها للسرقة الفكرية والأدبية شرط أن يتم تنفيذ بنوده وتطبيقه على الواقع من قبل الناشطين في الحقل السياسي، مشددا، على أن تقديم الاتحاد لبرنامج اقتصادي واجتماعي يندرج في اطار الالتزام بدوره الوطني.ويتطرق البرنامج حسب البوغديري في محاوره، الى توفير الحلول للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويطرح حلولا من خلال مقاربة تهدف الى تطوير الاقتصاد الوطني وتركز على دعم الثقافة وتنمية الموارد الطبيعية ودفع الاستثمار وتدعم التشغيل.جدير بالتذكير، أن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، قد أفاد في تصريح اعلامي سابق أنه سيتم اثر المصادقة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد احالته الى الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ونشره الى عموم المواطنين من الناخبين.وقال ان الاتحاد من خلال طرح برنامجه لن يكون قوة منافسة في الانتخابات بل اختار أن يكون قوة اقتراح من خلال المضامين التي سيتناولها برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى أن دعم الاتحاد من عدمه الى أي مرشح أو أي جهة انتخابية لن يكون من منطلق القبول أو ادعاء تبني برنامج الاتحاد بل من منطلق المبادئ التي يؤمن بها الاتحاد.