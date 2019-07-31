Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Awal Hamsah  

تونس تطلق مواصفة ''م ت 110.500'' خاصة بنظام التصرف في التجديد والملكية الفكرية

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - أطلق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الاربعاء، مواصفة تونسية جديدة تتعلق بنظام التصرف في التجديد والملكية الفكرية (م ت 110.500) تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية.وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنّ المواصفة الجديدة، التي سهر على اعدادها عدد من الخبراء المختصين، تتوجه إلى المؤسسات التي تستند الى أصول ومفاهيم الملكية الفكرية (المؤسسات النّاشئة والمؤسسات الصّغرى والمتوسطة والهياكل العمومية والخاصة، والوحدات الجامعية... ). وهي تهدف الى نشر الممارسات الجيدة في مجال استراتيجيات الملكية الفكرية.

وتعتبر هذه المواصفة مجدّدة خاصة باعتبار أنّها تدفع في اتجاه الأخذ في الاعتبار جوانب الملكية الفكرية التّي تعدّ حاسمة في تنافسية المؤسسة ونموها، وفق المعهد.
وتعرف الملكية الفكرية على أنّها مجموع الحقوق الحصرية الممنوحة في مجال الابتكارات الفكرية.

ويرى المعهد أنّ ارساء سياسة مليكة فكرية جيّدة من شأنه أن يضطلع بدور رئيسي في تطوير المؤسسة.

  
  
     
  
cadre-ed3125b563c1d22b84c719ee2d82d4b7-2019-07-31 20:03:26






0 de 0 commentaires pour l'article 186695



En continu

الأربعاء 31 جويلية 2019 | 28 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
27°
 27° % 54 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2444°-2845°-2737°-2637°-25
  • Avoirs en devises
    16350,8

  • (31 juill)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,20364 DT        1$ =2,87942 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 juill)   223,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564602515|186695 358|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires