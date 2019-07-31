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وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين يضبطان أسعار بيع أضاحي العيد على مستوى نقاط البيع المنظمة

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - حدّدت كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاربعاء، أسعار بيع الاضاحي التي يقلّ وزنها عن 45 كلغ عند 12 دينار/ كلغ (حي ) وما زاد عن ذلك بسعر 11,5 دينار / للكلغ.

ودعا الطرفان، في بلاغ مشترك، من جهة المربين إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة والخاضعة الى المراقبة ومن جهة أخرى، المستهلكين من أجل التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة حفاظا على حقوقهم المالية ولضمان أوفر شروط السلامة.



  
  
     
  
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