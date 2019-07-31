الحكومة واتحاد الشغل يستأنفان غدا الخميس المفاوضات الاجتماعية بخصوص القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - يستأنف، صباح يوم غد الخميس، الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضاته مع الحكومة حول الزياة في أجور الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2018 و2019، وفق ما اعلن عنه الاتحاد، الاربعاء، على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
وسيتم عقد جلسة، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، يحضرها وفدا الاتحاد والحكومة وفق ذات المصدر لتكون ثاني جلسة بعد الجلسة التي عقدها الطرفان يوم 11 جويلية الجاري.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد التقى امس الثلاثاء، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ليتباحثا حول ملف المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية وبالزيادة الخصوصية للأطبّاء والمهندسين والأساتذة الجامعيين.
وقد تم التأكيد، خلال الاجتماع، على سعي الطرفين الى تنقية المناخات الاجتماعية وعلى ضرورة الإسراع بإنهاء هذه الجولة قريبا جدّا.
وكان الطبوبي قد توقع في تصريح سابق ل-(وات) "ان لا تكون هذه المفاوضات صعبة وأن يتم استكمالها في اقرب الاجال"، مذكرا، أن الطرفان كان قد وقعا اتفاقا ينص على أن يتم الانتهاء منها قبل موفى شهر جويلية 2019 .
وسيتم عقد جلسة، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، يحضرها وفدا الاتحاد والحكومة وفق ذات المصدر لتكون ثاني جلسة بعد الجلسة التي عقدها الطرفان يوم 11 جويلية الجاري.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد التقى امس الثلاثاء، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ليتباحثا حول ملف المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية وبالزيادة الخصوصية للأطبّاء والمهندسين والأساتذة الجامعيين.
وقد تم التأكيد، خلال الاجتماع، على سعي الطرفين الى تنقية المناخات الاجتماعية وعلى ضرورة الإسراع بإنهاء هذه الجولة قريبا جدّا.
وكان الطبوبي قد توقع في تصريح سابق ل-(وات) "ان لا تكون هذه المفاوضات صعبة وأن يتم استكمالها في اقرب الاجال"، مذكرا، أن الطرفان كان قد وقعا اتفاقا ينص على أن يتم الانتهاء منها قبل موفى شهر جويلية 2019 .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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