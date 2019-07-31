سعاد عبد الرحيم: اطلاق اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على شوارع بالعاصمة يستدعي قرارا استثنائيا

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- قالت رئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية، ورئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، ان اطلاق اسم الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، على شوارع بالعاصمة يستدعي قرارا استثنائيا.وبينت، عبد الرحيم، في تصريح ل(وات) لى هامش حضورها موكب توقيع اتفاقية شراكة بين بلديات ولاية منوبة، "ان الامر الحكومي الصادر في 12جويلية 2019، ينص على عدم تسمية الانهج والساحات العمومية باسم المتوفين من غير الشهداء العسكريين والأمنيين إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة" واعتبرت ان هذه يتنافى ومقتضيات مجلة الجماعات المحلية التي حددت مهام لجان المجالس البلدية ومنها تسمية الشوارع والساحات وما خولته من صلاحيات ترتيبية وحرية تدبير المجالس البلدية تبعا للفصل 132 منها.وطالبت الحكومة بضرورة التفاعل ايجابيا، مع قرار تسمية الشوارع في والانهج والساحات في المدن وذلك وفق ممقتضيات الحكم المحلي والتدبير الحر للمجالس البلدية كقرارات بلدية بحتة لا يمكن تحديدها باي نص من النصوص.واكدت "ان اللجنة المعنية بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات ستتدارس، عشية اليوم الاربعاء مع بقية لجان المجلس البلدي ببلدية تونس، ثلاثة مقترحات حول اطلاق اسم الرئيس الراحل على شوارع او ساحات عمومية بتونس العاصمة على ان يرفع قرارها للمصادقة النهائية من قبل اعضاء المجلس البلدي لاحقا".من جهته اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في تصريح ل"وات " ان الجامعة الوطنية للمدن التونسية اذا رات في الامر الحكومي المذكور مخالفا او يتنافي وصلاحياتها فما عليها سوى رفع الشان للحكومة للنظر في امكانية الغائه او مراجعته او الالتجاء للمحكمة الادارية للطعن فيه لتفصل هذه الاخيرة في شانه ان كان ممكنا او مخالفا.