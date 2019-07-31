وزارة التجهيز تشرع في الاجراءات العقارية لاستكمال القسط الثاني من الطريق السيارة تونس/ جلمة

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- أكد وزير التجهيز نور الدين السالمي، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة شرعت في إجراءات اقتناء الأراضي لاستكمال القسط الثاني من مشروع انجاز الطريق السيارة تونس/جلمة التي تمتد على 188 كلم.وأشار الوزير، في مداخلته خلال جلسة عامة التأمت للمصادقة على مشروع قانون للترفيع في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة، الى فتح الحوزة الخاصة بهذا المشروع واستكمال الدراسات المتعلقة بالقسط الثاني من هذه الطريق التي ستمر عبر ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة.يذكر ان الطريق السيارة تونس/جلمة تشتمل على 8 أقساط وتمتد في مسارها على كل من ولايات تونس وبن عروس وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة.وقال الوزير أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن أولويات الوزارة، ستكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني ودور هام في فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالطريق السيارة والمناطق الساحلية.وأبرز السالمي أن استراتيجية الوزارة ترنو، كذلك، الى تدعيم الطرقات السريعة من خلال ربط المدن الكبرى بالطرقات السيارة على غرار الطرقات السريعة في تطاوين ونابل/حمامات والطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين. وأكد العمل على دعم شبكة الطرقات السيارة لتبلغ نحو 1300 كلم من في غضون 2030 مقابل 740 كلم حاليا.وأشار الى تجاوز وفض الاشكاليات العقارية التي عرقلت انجاز الطريق السيارة قابس/مدنين/رأس الجدير، مؤكدا أنه سيتم استكمال هذا المشروع في غضون جوان 2020 وسيتم الانطلاق في مشروع تثنية الطريق الرومانية جرجيس جربة، في أوائل شهر سبتمبر 2019".