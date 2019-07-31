بنزرت : الوالي يصدر قرار ''منع'' السباحة بشاطئي ''البوغاز'' و''البونته'' في معتمدية غار الملح

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- أصدر اليوم والي بنزرت محمد قويدر قرار منع السباحة لأي غرض أو الوجود بزي السباحة بكل من شاطئ "القطعاية" والمعروف باسم " البوغاز" في معتمدية غار الملح وأيضا بالشاطئ الصخري المعروف باسم " البونته" في منطقة سيدي علي المكي من ذات المعتمدية.وجاء في حيثيات القرار أنّه حرصا على مزيد تامين رواد الشواطئ وتفاديا لتسجيل الخسائر في الارواح البشرية باعتبار ان هذين الشاطئين غير صالحين للسباحة بسبب وجود تيّار مائي قوي وحفر مائية وما باتت تشكّله من خطر على الحياة عامة واخرها تسجيل حالات غرق جرّاء ارتياد المصطافين للشواطئ الخطرة وغير المحروسة ومنها شاطئي " البوغاز" ولاسيما شاطئ " البونته" الذي يوجد في منطقة معزولة يعسر الوصول اليها نظرا لصعوبة المسالك المؤدية له ، تم منع السباحة في هذين الشاطئين الى غاية اشعار اخر.ودعا القرار رئيس بلدية المكان الى سحب رخص النشاط المسندة للمنتصبين بالشاطئين مع برمجة ومضات اشهارية لتحسيس العموم حول خطر السباحة وتركيز علامات دالة بالشواطئ الخطرة مع التشديد على تتبّع كل المخالفين .يشار إلى أن شاطئ " البوغاز" كان شهد حالة غرق شاب اصيل جبل الجلود وانقاذ ثلاثة من زملائه من الموت غرقا بعد تدخل السباحين المنقذين والحماية المدنية وهؤلاء الشبّان تحوّلوا إلى هذا الشاطئ في رحلة غير منظمة ولا معلن عنها لفائدة المصالح الأمنية أو الحماية المدنية تضم ما يناهز الـ25 فرد .