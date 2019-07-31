مباراة ودية - فوز النجم الساحلي على ضمك السعودي 3-0

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- فاز النجم الساحلي على ضمك السعودي 3-0 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما امس الثلاثاء بسوسة في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد.وجاءت اهداف فريق جوهرة الساحل بواسطة كل من بلال الماجري وسليم بوخنشوش وحازم حاج حسن.