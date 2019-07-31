Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

مباراة ودية - فوز النجم الساحلي على ضمك السعودي 3-0

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - فاز النجم الساحلي على ضمك السعودي 3-0 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما امس الثلاثاء بسوسة في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد.
وجاءت اهداف فريق جوهرة الساحل بواسطة كل من بلال الماجري وسليم بوخنشوش وحازم حاج حسن.


  
  
     
  
cadre-026d016fa25640fc64a1e4a57ad44924-2019-07-31 12:20:59






0 de 0 commentaires pour l'article 186673



En continu

الأربعاء 31 جويلية 2019 | 28 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
34°
 38° % 34 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
38°-2543°-2843°-2736°-2538°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   223,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564575179|186673 432|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires