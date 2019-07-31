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تعيين سامي النصري مديرا لقطب المسرح والفنون الركحية

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - أعلن مسرح الاوبرا لمدينة الثقافة عن تعيين الاكاديمي والمسرحي سامي النصري مديرا لقطب المسرح والفنون الركحية.

ويحمل الكاتب المسرحي والمخرج سامي النصري في رصيده العديد من الإنتاجات التي ألفها مثل "التنين" و"الذئاب" و"الريح والحصان" و"الهلال ونجمة " و"النسور" وغيرها وهو أيضا رجل مسرح وأكاديمي تقلد العديد من المناصب طيلة مسيرته الفنية والمهنية.


تولى سامي النصري التدريس بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف منذ 2006 ، كما شغل منصب مدير مركز الفنون الدرامية و الركحية بالقيروان سنة 2013 وبالكاف سنة 2016 كما عيّن مندوبا جهويا للثقافة بالكاف من سنة 2016 إلى سنة 2018 تاريخ تكليفه بإنشاء المركز الوطني للفنون الركحية والدرامية بوزارة الشؤون الثقافية.

  
  
     
  
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