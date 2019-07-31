إلقاء القبض على عنصر إرهابي محكوم ب36 سنة سجنا

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي بأنّ دوريّة مشتركة بين مركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحفوز، قد تمكّنت من إلقاء القبض على أحد الأنفار الصادرة في شأنه 2 مناشير تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة ولفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، أنّ عمليّة إلقاء القبض على هذا العنصر الإرهابي المحكوم عليه بالسجن لمدّة 36 سنة، كانت في إطار متابعة العناصر الصادرة فيها أحكام بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي موضّحا انّ عمره 36 سنة وقاطن ولاية نابل وأصيل منطقة حفّوز من ولاية القيروان، مؤكّدا في الآن نفسه انه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، أنّ عمليّة إلقاء القبض على هذا العنصر الإرهابي المحكوم عليه بالسجن لمدّة 36 سنة، كانت في إطار متابعة العناصر الصادرة فيها أحكام بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي موضّحا انّ عمره 36 سنة وقاطن ولاية نابل وأصيل منطقة حفّوز من ولاية القيروان، مؤكّدا في الآن نفسه انه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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