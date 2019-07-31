Mercredi 31 Juillet 2019
وات - تم قبول 226 مترشحا من الأشخاص ذوي الإعاقة ،بصفة أولية، للانتداب في القطاع العمومي وذلك بعد أن أنهت اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين ولجنة الفرز المتفرعة عنها، أشغالها.
ويتمّ في الفترة القادمة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، دعوة المترشحين المقبولين بصفة أولية لإجراء اختبار طبي تقني للنظر في مدى ملاءمة قدراتهم الصحية والنفسية مع خصوصيات الخطط المعروضة للتناظر.
وأشار البلاغ أنه من المؤمّل أن يقع الإعلان عن النتائج النهائية للمناظرة مع بداية شهر سبتمبر 2019.
ويتمّ في الفترة القادمة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، دعوة المترشحين المقبولين بصفة أولية لإجراء اختبار طبي تقني للنظر في مدى ملاءمة قدراتهم الصحية والنفسية مع خصوصيات الخطط المعروضة للتناظر.
وأشار البلاغ أنه من المؤمّل أن يقع الإعلان عن النتائج النهائية للمناظرة مع بداية شهر سبتمبر 2019.
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Par:Nouri (Switzerland )
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