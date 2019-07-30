جندوبة: يوم دراسي حول استخدامات الطاقة الفوطوضوئية

Mardi 30 Juillet 2019
وات - انتظم اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة يوم دراسي حول استخدامات الطاقة "الفوطوضوئية" في مجال الفلاحة والصناعة والسكن والامتيازات الممنوحة لمستخدمي هذه الطاقة .
وذكر سعد الله الخلفاوي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة أن الملتقى موجه بدرجة أولى إلى أصحاب المؤسسات والمستثمرين المحليين المنتصبين بالجهة بهدف التعريف بالطاقة البديلة وحاجة المؤسسات اليها لاسهامها في التخفيف من عبء تكاليف استهلاك الكهرباء التي تشهد ارتافاعا مشطا وفي الحد من الأضرار التي تطال البيئة.
واضاف ان استخدام الطاقة "الفوطوضوئية" سيساهم في استباق اي عجز محتمل في مجال الطاقة وفي التقليص في الموارد المالية المخصصة للتوريد في المجال الطاقي الذي مازال يستنزف العملة الصعبة.
وأكد عدد من المشاركين في الملتقى ان الطاقة الفوطوضوئية باتت ملاذالا لاصحاب المؤسسات و الفلاحين و المتساكنين على حد السواء.
وذكر سعد الله الخلفاوي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة أن الملتقى موجه بدرجة أولى إلى أصحاب المؤسسات والمستثمرين المحليين المنتصبين بالجهة بهدف التعريف بالطاقة البديلة وحاجة المؤسسات اليها لاسهامها في التخفيف من عبء تكاليف استهلاك الكهرباء التي تشهد ارتافاعا مشطا وفي الحد من الأضرار التي تطال البيئة.
واضاف ان استخدام الطاقة "الفوطوضوئية" سيساهم في استباق اي عجز محتمل في مجال الطاقة وفي التقليص في الموارد المالية المخصصة للتوريد في المجال الطاقي الذي مازال يستنزف العملة الصعبة.
وأكد عدد من المشاركين في الملتقى ان الطاقة الفوطوضوئية باتت ملاذالا لاصحاب المؤسسات و الفلاحين و المتساكنين على حد السواء.
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