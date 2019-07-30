Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - El-Layla-Ehsase-Ghareb  

جندوبة: يوم دراسي حول استخدامات الطاقة الفوطوضوئية

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
وات - انتظم اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة يوم دراسي حول استخدامات الطاقة "الفوطوضوئية" في مجال الفلاحة والصناعة والسكن والامتيازات الممنوحة لمستخدمي هذه الطاقة .

وذكر سعد الله الخلفاوي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة أن الملتقى موجه بدرجة أولى إلى أصحاب المؤسسات والمستثمرين المحليين المنتصبين بالجهة بهدف التعريف بالطاقة البديلة وحاجة المؤسسات اليها لاسهامها في التخفيف من عبء تكاليف استهلاك الكهرباء التي تشهد ارتافاعا مشطا وفي الحد من الأضرار التي تطال البيئة.
واضاف ان استخدام الطاقة "الفوطوضوئية" سيساهم في استباق اي عجز محتمل في مجال الطاقة وفي التقليص في الموارد المالية المخصصة للتوريد في المجال الطاقي الذي مازال يستنزف العملة الصعبة.


وأكد عدد من المشاركين في الملتقى ان الطاقة الفوطوضوئية باتت ملاذالا لاصحاب المؤسسات و الفلاحين و المتساكنين على حد السواء.

  
  
     
  
cadre-1ec3c7e9f8e6aad6c715928b120bb5f4-2019-07-30 22:04:43






0 de 0 commentaires pour l'article 186642



En continu

الثلاثاء 30 جويلية 2019 | 27 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:30 16:15 12:33 05:23 03:41
24°
 23° % 73 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-2237°-2442°-2841°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564525974|186642 348|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires