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الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي تقرر الغاء الاحتفالات المبرمجة يوم 3 أوت القادم

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - قررت الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي ، الغاء كل الاحتفالات المبرمجة يوم 3 أوت القادم بمناسبة احياء عيد الميلاد ، والاكتفاء بتلاوة فاتحة الكتاب على روح الزعيم الحبيب بورقيبة.

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها الثلاثاء، المناضلات والمناضلين للحضور بروضة ال بورقيبة بالمنستير على الساعة التاسعة والنصف صباحا في نفس اليوم.


وأكدت الجمعية أنها اتخذت هذا القرار "تضامنا مع التونسيين في وفاة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي".

  
  
     
  
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