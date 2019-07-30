سيدي بوزيد:الدورة ال32 من مهرجان الرقاب الصيفي من 4 الى 11 اوت القادم

Mardi 30 Juillet 2019
وات - تفتتح الدورة ال32 من مهرجان الرقاب الصيفي من ولاية سيدي بوزيد والتي تقام تحت شعار "ورجعنا" يوم 4 اوت القادم بعرض لمسرحية "جعفرية" لجعفر القاسمي وذلك حسب بلاغ عن الهيئة المديرة للمهرجان.
ويتضمن البرنامج الذي يختتم يوم 11 اوت القادم بعرض مسرحية "هوامش" للمخرج حسام زريبي عروضا مسرحية وموسيقية وشعرية وندوات فكرية .
وتنطلق يوم 5 اوت فعاليات المنتدى الثقافي الذي يتضمن حلقات نقاش وورشات في "الغرافيتي" وتقنيات التصوير الفوتوغرافي وتقنيات المونتاج وصناعة الاقنعة المسرحية وندوة فكرية مع الروائي كمال الزغباني والمسرحي حاتم التليلي يوم 7 اوت.
كما يقدم ياسر الجرادي عرضا موسيقيا يوم 5 اوت وعبد الرحمان الشيخاوي يوم 6 اوت .
كما سيتم تقديم عرض للأطفال مع مجموعة "بتاتي بتاتا" يوم 7 اوت وعرض موسيقي بعنوان "الفزعة طلت" للفنان العروسي الزبيدي يوم 8 اوت ومداخلات شعرية وعرض موسيقي للفنان الشاذلي الحاجي يوم 9 اوت ثم عرض موسيقي بعنوان "كان يا ما كان" للفنانة لبنى نعمان يوم 10 اوت.
ويحتضن كل من مسرح الهواء الطلق ودار الثقافة بالرقاب مختلف العروض المبرمجة.
ويتضمن البرنامج الذي يختتم يوم 11 اوت القادم بعرض مسرحية "هوامش" للمخرج حسام زريبي عروضا مسرحية وموسيقية وشعرية وندوات فكرية .
وتنطلق يوم 5 اوت فعاليات المنتدى الثقافي الذي يتضمن حلقات نقاش وورشات في "الغرافيتي" وتقنيات التصوير الفوتوغرافي وتقنيات المونتاج وصناعة الاقنعة المسرحية وندوة فكرية مع الروائي كمال الزغباني والمسرحي حاتم التليلي يوم 7 اوت.
كما يقدم ياسر الجرادي عرضا موسيقيا يوم 5 اوت وعبد الرحمان الشيخاوي يوم 6 اوت .
كما سيتم تقديم عرض للأطفال مع مجموعة "بتاتي بتاتا" يوم 7 اوت وعرض موسيقي بعنوان "الفزعة طلت" للفنان العروسي الزبيدي يوم 8 اوت ومداخلات شعرية وعرض موسيقي للفنان الشاذلي الحاجي يوم 9 اوت ثم عرض موسيقي بعنوان "كان يا ما كان" للفنانة لبنى نعمان يوم 10 اوت.
ويحتضن كل من مسرح الهواء الطلق ودار الثقافة بالرقاب مختلف العروض المبرمجة.
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Par:mandhouj (France )
Sur:كاتبة مصرية: النهضة اباحت تعدد الزوجات والسبسي منعه !