الخطوط التونسية تسجل تقلصا في عدد المسافرين بنحو 56 الف مسافر، موفى جوان 2019

Mardi 30 Juillet 2019
وات - تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية، خلال النصف الأول من سنة 2019، بنحو 56 الف مسافر، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، لتنقل الشركة زهاء مليون و646 الف مسافر مسافر في حين تراجعت نسبة انتظام الرحلات لتبلغ 39,9 بالمائة مقابل 45 بالمائة، بين السداسي الاول من سنتي 2019 و2018.
وتوزّع عدد المسافرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات نشاط السداسي الاول نشرتها الشركة على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، الى نحو مليون و556 الف مسافر في اطار الخطوط المنتظمة والاضافية و90 الف مسافر في اطار الرحلات غير المنتظمة (شارتر) والحج.
وتراجعت حصة الشّركة من السوق من 39 بالمائة، خلال النصف الاول من سنة 2018، الى 36,9 بالمائة، في الفترة ذاتها من سنة 2019. علما وأنّ عائدات النقل بلغت 664,279 مليون دينار (م د) مقابل 636,558 م د.
وحافظت الشركة، خلال النصف الاول من سنة 2019، على نفس الاسطول العامل ( 28 طائرة). علما وان الخطوط التونسية تمتلك 21 طائرة وقامت بكراء 7 طائرات.
وبينت ذات المعطيات ان حجم ديون الشركة تراجع من حوالي 1016 م د، خلال النصف الاول من سنة 2018 الى 989 م د، خلال نفس الفترة من 2019 .
وتوزّع عدد المسافرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات نشاط السداسي الاول نشرتها الشركة على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، الى نحو مليون و556 الف مسافر في اطار الخطوط المنتظمة والاضافية و90 الف مسافر في اطار الرحلات غير المنتظمة (شارتر) والحج.
وتراجعت حصة الشّركة من السوق من 39 بالمائة، خلال النصف الاول من سنة 2018، الى 36,9 بالمائة، في الفترة ذاتها من سنة 2019. علما وأنّ عائدات النقل بلغت 664,279 مليون دينار (م د) مقابل 636,558 م د.
وحافظت الشركة، خلال النصف الاول من سنة 2019، على نفس الاسطول العامل ( 28 طائرة). علما وان الخطوط التونسية تمتلك 21 طائرة وقامت بكراء 7 طائرات.
وبينت ذات المعطيات ان حجم ديون الشركة تراجع من حوالي 1016 م د، خلال النصف الاول من سنة 2018 الى 989 م د، خلال نفس الفترة من 2019 .
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Par:mandhouj (France )
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