أريانة: 54 قائمة قدّمت ملفاّت ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- أغلقت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية أريانة باب قبول الترشحات للانتخابات التشريعية على الساعة السادسة مساء أمس بتلقّي ترشّحات 54 قائمة وفق ما نشرته هذه الهيئة على موقعها الرسمي.وأوضحت أن القائمات المترشّحة توزّعت إلى 25 قائمة حزبية و22 قائمة مستقلة و7 قائمات ائتلافية.