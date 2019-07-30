محمد الناصر يكلف وزير الشؤون الدينية بتسليم رسالة أخوّة ومودّة إلى العاهل السعودي

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 بقصر قرطاج، أحمد عظّوم وزير الشؤون الدينية الذي يترأس الوفد الرسمي التونسي لموسم الحج 1440ه/2019.وأفاد وزير الشؤون الدينية أنّ رئيس الجمهورية حمّله نقل تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكلّفه بتسليم رسالة أخوّة ومودّة إلى العاهل السعودي تترجم عمق العلاقات التونسية السعودية ومتانتها وتثمّن الجهود السخيّة التي دأبت المملكة العربية السعودية على بذلها خدمةً لضيوف الرحمان وسهرًا على أمنهم وسلامتهم.كما أكّد وزير الشؤون الدينية حرص رئيس الدولة محمد الناصر على الارتقاء بخدمات حجاجنا الميامين والإحاطة بهم بكلّ وسائل الرعاية والعناية اللازمة لأداء فريضة الحجّ وتوفير أفضل الظروف لأداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.