مدنين : 39 قائمة تقدم ترشحاتها للانتخابات التشريعية

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- أغلقت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية مدنين باب قبول الترشحات للانتخابات التشريعية على الساعة السادسة مساء أمس بتلقّي ترشّحات 39 قائمة وفق ما ذكره لمراسة (وات) منسّق الهيئة علي زهمول.وأوضح أن القائمات المترشّحة تمثّلت في 18 قائمة حزبية و17 قائمة مستقلة و4 قائمات ائتلافية، مشيرا إلى أن الهيئة سجّلت أعلى عدد في مطالب الترشح التي قبلتها في اليوم الختامي لغلق باب ايداع الترشحات.