محمد الناصر يصرح بمكاسبه بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - تحول رئيس الجمهورية محمد الناصر اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أين تولى إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح بمناسبة مغادرته مهامه كرئيس مجلس نواب الشعب وذلك وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018.
كما قام رئيس الجمهورية وفق بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإيداع تصريح بصفته رئيس الجمهورية وذلك تبعا لما يقتضيه الفصل 31 من القانون المشار إليه، الذي ينص على إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح كشرط مباشرة المهام
كما قام رئيس الجمهورية وفق بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإيداع تصريح بصفته رئيس الجمهورية وذلك تبعا لما يقتضيه الفصل 31 من القانون المشار إليه، الذي ينص على إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح كشرط مباشرة المهام
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Par:BenMoussa ( )
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