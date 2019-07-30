تراجع عدد القائمات الحزبية لحساب المستقلين في الانتخابات التشريعية القادمة مقارنة ب2014

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تراجعا في عدد القائمات الإنتخابية الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة أمام القائمات المستقلة وذلك في مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وذلك حسب ما أعلنه رئيس الهيئة نبيل بفون.وذكر رئيس الهيئة خلال لقاء موسع مع الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة للاعلان على روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن الهيئة ستخوض في هذه الترشحات الى حدود يوم 6 أوت للبت في صحتها.وفي مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة، فقد تراجع عدد القائمات الحزبية المترشحة من 812 قائمة إلى 605 قائمات مترشحة سنة 2019،في المقابل ارتفع عدد القائمات المستقلة المترشحة من 414 في الانتخابات السابقة إلى 643.وتلقت مختلف مكاتب الهيئة في الداخل والخارج، وذلك بعد غلق اخر فرع للهيئة بمونريال مساء امس الحادية عشر ليلا، 1592 منها 596 قائمات حزبية و190 ائتلافية و707 مستقلة، و بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج وعددها 6 فقد بلغ العدد الجملي للقائمات المترشحة 187 منها 90 حزبية و33 ائتلافية و64 مستقلة .وبالنسبة للعدد الجملي للقائمات داخل الجمهورية فقد ارتفع من1393 قائمة مترشحة سنة 2014 الى 1405 قائمات سنة 2019 ، وفي الخارج بلغ عدد القائمات المترشحة 187 مقابل 111 خلال الانتخابات السابقة من بينها 64 قائمة مستقلة و 33 قائمة ائتلافية و90 قائمة حزبية.كما أفاد رئيس هيئة الانتخابات بأن 10 أحزاب قدمت قائمات في كل الدوائر الانتخابية بالداخل وهناك 175 حزبا قدموا ترشحا وحيدا في احد الدوائر الانتخابية و25 حزبا قدموا ترشحات في أكثر من دائرة انتخابية كما أن هناك 10 احزاب تونسية لم تقدم أي مطلب ترشح.وستجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019 في الداخل وايام 4 و5و6 اكتوبر في الخارج.