رئيس الجمهورية يستكمل إتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي لإتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية.