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رئيس الجمهورية يستكمل إتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي لإتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية.





  
  
     
  
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