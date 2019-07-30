رئيس الجمهورية يستكمل إتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي لإتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية.
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Par:BenMoussa ( )
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