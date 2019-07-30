الشاهد يعطي اشارة انطلاق استغلال محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم اشارة انطلاق استغلال محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس باستثمار يقدر بأكثر من 815 مليون دينار وبقدرة انتاج 457 ميغاوات ما يمثل 8 بالمائة من الانتاج الوطني وبتكنولوجيا حديثة وبسعر منخفض بالنسبة للكيلواط.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة ستوفر هذه المحطة الى جانب محطة برج العامري حوالي 20 بالمائة من الانتاج الوطني الطاقي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة ستوفر هذه المحطة الى جانب محطة برج العامري حوالي 20 بالمائة من الانتاج الوطني الطاقي.
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Par:BABANETTOO (France )
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