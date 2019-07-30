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الشاهد يعطي اشارة انطلاق استغلال محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم اشارة انطلاق استغلال محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس باستثمار يقدر بأكثر من 815 مليون دينار وبقدرة انتاج 457 ميغاوات ما يمثل 8 بالمائة من الانتاج الوطني وبتكنولوجيا حديثة وبسعر منخفض بالنسبة للكيلواط.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة ستوفر هذه المحطة الى جانب محطة برج العامري حوالي 20 بالمائة من الانتاج الوطني الطاقي.






  
  
     
  
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