الشاهد يعطي اشارة انطلاق استغلال محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم اشارة انطلاق استغلال محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس باستثمار يقدر بأكثر من 815 مليون دينار وبقدرة انتاج 457 ميغاوات ما يمثل 8 بالمائة من الانتاج الوطني وبتكنولوجيا حديثة وبسعر منخفض بالنسبة للكيلواط.ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة ستوفر هذه المحطة الى جانب محطة برج العامري حوالي 20 بالمائة من الانتاج الوطني الطاقي.