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التشريعية: الصافي سعيد في تونس 2

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
ترشح الكاتب والوجه الإعلامي صافي سعيد للانتخابات التشريعية القادمة على رأس قائمة مستقلة في دائرة تونس 2. ويذكر أن صافي سعيد سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية في 2014.

المصدر - موزاييك


  
  
     
  
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