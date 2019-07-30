سوسة: 57 قائمة قدمت ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية

Mardi 30 Juillet 2019
وات - تلقت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة منذ فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 يوم 22 جويلية، وإلى حدود الساعة السادسة من بعد ظهر الاثنين، ملفات ترشح 57 قائمة بين حزبية ومستقلة وإئتلافية.
وأوضحت المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة، منية لطيف، في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، مساء الاثنين، أن 23 قائمة حزبية و29 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية قدمت ملفات ترشحها لعضوية مجلس نواب الشعب، علما بأن الدائرة الانتخابية بسوسة تضم 10 مقاعد.
يذكر أن العدد الجملي للناخبين المسجّلين للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بالدائرة الانتخابية بسوسة بلغ عند غلق باب التسجيل في 15 جوان الماضي 379726 ناخبا.
وأوضحت المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة، منية لطيف، في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، مساء الاثنين، أن 23 قائمة حزبية و29 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية قدمت ملفات ترشحها لعضوية مجلس نواب الشعب، علما بأن الدائرة الانتخابية بسوسة تضم 10 مقاعد.
يذكر أن العدد الجملي للناخبين المسجّلين للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بالدائرة الانتخابية بسوسة بلغ عند غلق باب التسجيل في 15 جوان الماضي 379726 ناخبا.
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Par:lazaro (Tunisia )
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