بن عروس: 56 قائمة انتخابية تودع ترشحاتها للتشريعية لدى الهيئة الفرعية

Mardi 30 Juillet 2019
وات - أودعت 56 قائمة انتخابية ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019، وذلك لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببن عروس منذ انطلاق قبول ملفات الترشح (22 جويلية) إلى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين، آخر يوم حددته الهيئة لقبول الترشحات.
ووفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، إيناس الجليدي، مراسل "وات"، بالجهة، فقد تم إيداع ملفات ترشح 26 قائمكة حزبية و20 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية لدى الهيئة التي سيبدأ مجلسها انطلاقا من الثلاثاء النظر في هذه الملفات قبل الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا.
يُذكر أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 سجلت ترشح 68 قائمة في الدائرة الانتخابية ببن عروس، الممثلة ب10 مقاعد في مجلس نواب الشعب.
وبلغ عدد المسجلين في سجل الانتخابات لتشريعية 2019 بالدائرة 357688 ناخبا.
ووفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، إيناس الجليدي، مراسل "وات"، بالجهة، فقد تم إيداع ملفات ترشح 26 قائمكة حزبية و20 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية لدى الهيئة التي سيبدأ مجلسها انطلاقا من الثلاثاء النظر في هذه الملفات قبل الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا.
يُذكر أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 سجلت ترشح 68 قائمة في الدائرة الانتخابية ببن عروس، الممثلة ب10 مقاعد في مجلس نواب الشعب.
وبلغ عدد المسجلين في سجل الانتخابات لتشريعية 2019 بالدائرة 357688 ناخبا.
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Par:lazaro (Tunisia )
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