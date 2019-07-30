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منوبة: ترشح 61 قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
وات - مع نهاية آجال الترشح للانتخابات التشريعية التي فتحت منذ 22 جويلية الجاري، أودعت 61 قائمة ترشحها عن الدائرة الانتخابية منوبة، حسب ما أكّدته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات، ريم السليتي، مساء الاثنين، لمراسلة "وات" بالجهة.

وأوضحت ان القائمات المترشحة تضمنت 26 قائمة حزبية، فيما لايزال التدقيق متواصلا للفصل في بعض القائمات إن كانت مستقلة أو إئتلافية.


هذا وقد استمرت عملية إيداع الترشحات بعد غلق باب الهيئة الفرعية في الوقت القانوني (الساعة 18)، إلى ساعة متقدمة من مساء اليوم.

يذكر أن عدد القائمات المترشحة بالدائرة الانتخابية منوبة قد سجل ارتفاعا مقارنة بالانتخابات التشريعية 2014 والذي بلغ 59 قائمة، مقابل 61 قائمة ستتنافس في تشريعية 2019 من أجل الحصول على سبع مقاعد تمثل الجهة في مجلس نواب الشعب.

  
  
     
  
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