صفاقس :107 قائمات تودع ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية بالهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة، والمودعة بالهيئتين الفرعيتين للانتخابات بدائرتي صفاقس1 وصفاقس2، بانتهاء آجال تقديم الترشحات مساء اليوم الاثنين في حدود الساعة السادسة مساء، مجموع 107 قائمات بين حزبية ومستقلة وإئتلافية، وفق ما أفاد به منسقا الهيئتين الفرعيتين، مراسلة "وات" بالجهة.وسجلت دائرة صفاقس1 ترشح 56 قائمة، موزعة على 22 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية و29 قائمة مستقلة.بالمقابل، سجلت دائرة صفاقس2، ترشح 51 قائمة موزعة على 23 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية و23 قائمة مستقلة.يذكر أن عملية تسجيل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019، قد انطلقت يوم 22 جويلية الجاري، وان عدد المسجلين للانتخابات بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 يبلغ 282752 ناخبا مقابل 328488 ناخبا بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2.هب