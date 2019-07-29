تطاوين: 33 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة

Lundi 29 Juillet 2019
وات - ارتفع عدد القائمات التي أودعت ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل، إلى غاية اليوم الإثنين، وهو اليوم الأخير من فترة تقديم الترشحات، إلى ثلاثة وثلاثين (33) قائمة، موزعة بين 19 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية و9 قائمات مستقلة، حسب ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، الطاهر عويني، مراسل (وات) في الجهة.
وأشار عويني أيضا إلى أن عددا من القائمات المستقلة اضطرت لتقديم ترشحاتها بصفة فردية لأنها لم تتمكن من تقديم ترشحاتها في شكل ائتلاف، لأن هذه الصيغة من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد قوله .
ومن المنتظر ان تنطلق الهيئة الفرعية غدا في دراسة الملفات وإتمام اجراءات التثبت القانونية في القائمات.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الوحيدة في الجهة بمجلس النواب أربعة مقاعد.
وأشار عويني أيضا إلى أن عددا من القائمات المستقلة اضطرت لتقديم ترشحاتها بصفة فردية لأنها لم تتمكن من تقديم ترشحاتها في شكل ائتلاف، لأن هذه الصيغة من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد قوله .
ومن المنتظر ان تنطلق الهيئة الفرعية غدا في دراسة الملفات وإتمام اجراءات التثبت القانونية في القائمات.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الوحيدة في الجهة بمجلس النواب أربعة مقاعد.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: بسمة الخلفاوي : على الشعب التونسي الاستفادة من الانتخابات لرفع التحدي المصيري لتونس وأخذ القرار الصحيح في راشد الغنوشي وحزبه