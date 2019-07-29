Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Roubaiet El Khayam  

تطاوين: 33 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
وات - ارتفع عدد القائمات التي أودعت ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل، إلى غاية اليوم الإثنين، وهو اليوم الأخير من فترة تقديم الترشحات، إلى ثلاثة وثلاثين (33) قائمة، موزعة بين 19 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية و9 قائمات مستقلة، حسب ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، الطاهر عويني، مراسل (وات) في الجهة.

وأشار عويني أيضا إلى أن عددا من القائمات المستقلة اضطرت لتقديم ترشحاتها بصفة فردية لأنها لم تتمكن من تقديم ترشحاتها في شكل ائتلاف، لأن هذه الصيغة من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد قوله .
ومن المنتظر ان تنطلق الهيئة الفرعية غدا في دراسة الملفات وإتمام اجراءات التثبت القانونية في القائمات.


ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الوحيدة في الجهة بمجلس النواب أربعة مقاعد.

  
  
     
  
cadre-e9c02bc718f448f1c1bdde8308753961-2019-07-29 22:35:53






0 de 0 commentaires pour l'article 186589



En continu

الاثنين 29 جويلية 2019 | 26 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
24°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2333°-2237°-2542°-2841°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564438526|186589 200|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires