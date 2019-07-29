المهدية: ترشح 50 قائمة للانتخابات التشريعية مع غلق باب الترشحات

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية، اليوم الاثنين 29 جويلية، تاريخ غلق باب الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة، تقديم 50 قائمة لترشحها، منها 23 قائمة حزبية و22 قائمة مستقلة و5 قائمات إئتلافية، وفق ما أكده قيس القحاّز، رئيس الهيئة الفرعية بالجهة.وضمت القائمات الحزبية كلا من "حزب تيار المحبة" و"التحالف من اجل تونس" و"الحزب الدستوري الحر" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"افاق تونس" و"حركة الشعب" و"البديل التونسي" و"التيار الديمقراطي" و"مشروع تونس" و"نداء تونس" و"حركة النهضة" و"حركة شباب تونس الوطني" و"حزب قلب تونس" و"العدالة والتنمية "و"حركة الشباب نحن لها" و"حزب بني وطني" و"هلمو تونس" و"حزب تحيا تونس" و"التكتل من أجل العمل و الحريات" و"أوفياء للوطن" و"حزب الأمل" و"الحزب الاشتراكي" و"حزب الجبهة الشعبية".أما القائمات الائتلافية فهي قائمات "الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"ائتلاف الكرامة" و"عيش تونسي" و"الوطن الجديد".وأوضح قحاز أن القائمات المستقلة هي "صوت الأحرار" و"العبور" و"النصر لتونس" و"مستقبل أفضل لتونس" و"الشموخ" و"أبناء الشعب" و"كلنا للوطن" و" الفلاحة هي الحل" و"أمل وعمل" و"تونس متاعنا" و"التحدي والإرادة" و"صوت الأرياف والعمل".وتضم القائمات المستقلة، أيضا، قائمات،"الوفاق" و"المستقلون الديمقراطيون" و"الحرية" و"شبابنا" و"مواطنون ونشارك" و"الإقلاع" و"شباب المهدية"، إضافة إلى قائمة "نضال كريم دكتوراه في القانون".جمر