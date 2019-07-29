زغوان: 53 قائمة قدمت ترشحاتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة

Lundi 29 Juillet 2019
وات - على إثر غلق باب الترشح اليوم الاثنين لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019 بدائرة زغوان، بلغ العدد النهائي للقائمات الانتخابية التي قدمت ترشحاتها 53 قائمة، توزعت بين 27 قائمة مستقلة و21 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية، وفق ما ذكره عبد العزيز عجال، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان.
وأشار عجاّل في تصريح لمراسل "وات"، إلى أن الهيئة تلقت في اليوم الأخير (الاثنين 29 جويلية) أكبر عدد من الترشحات، وهو 19 قائمة انتخابية، موزعة بين 13 قائمة مستقلة و3 قائمات حزبية و3 قائمات ائتلافية.
وأشار عجاّل في تصريح لمراسل "وات"، إلى أن الهيئة تلقت في اليوم الأخير (الاثنين 29 جويلية) أكبر عدد من الترشحات، وهو 19 قائمة انتخابية، موزعة بين 13 قائمة مستقلة و3 قائمات حزبية و3 قائمات ائتلافية.
En continu
- 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:12
|19:31
|16:15
|12:33
|05:22
|03:40
|
24°
|24°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-23
|33°-22
|37°-25
|42°-28
|41°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 776) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 398) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 78 926) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 65 766) كلات بعضها ..
( 63 900) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 59 376) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 497) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 700) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 013) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 158) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 388) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 032) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 408) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 45 193) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 790) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 014) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 853) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 746) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 338) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 883) البيان الفضيحة..
Par:BABANETTOO (France )
Sur: بسمة الخلفاوي : على الشعب التونسي الاستفادة من الانتخابات لرفع التحدي المصيري لتونس وأخذ القرار الصحيح في راشد الغنوشي وحزبه