زغوان: 53 قائمة قدمت ترشحاتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- على إثر غلق باب الترشح اليوم الاثنين لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019 بدائرة زغوان، بلغ العدد النهائي للقائمات الانتخابية التي قدمت ترشحاتها 53 قائمة، توزعت بين 27 قائمة مستقلة و21 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية، وفق ما ذكره عبد العزيز عجال، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان.وأشار عجاّل في تصريح لمراسل "وات"، إلى أن الهيئة تلقت في اليوم الأخير (الاثنين 29 جويلية) أكبر عدد من الترشحات، وهو 19 قائمة انتخابية، موزعة بين 13 قائمة مستقلة و3 قائمات حزبية و3 قائمات ائتلافية.