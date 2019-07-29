القصرين: ترشح 68 قائمة حزبية وإئتلافية ومستقلة للإنتخابات التشريعية المقبلة بالجهة

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد القائمات الإنتخابية التي أودعت ترشحاتها للإنتخابات التشريعية المقبلة بالهيئة الفرعية للإنتخابات بولاية القصرين منذ إنطلاق عملية قبول الترشحات في 22 جويلية الجاري وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، آخر أجل لتقديم الترشحات، 68 قائمة إنتخابية، وفق رئيس الهيئة الفرعية، زهير الغرسلي.وذكر الغرسلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه القائمات توزعت بين 27 قائمة حزبية و37 قائمة مستقلة و4 قائمات إئتلافية، مضيفا أنه تم تمكين ممثلي كافة القائمات من وصولات وقتية إلى حين إنتهاء عملية البت التي ستنطلق يوم غد 30 جويلية 2019 وتتواصل إلى غاية 6 أوت المقبل.وبين، في سياق متصل، أن عملية تقديم الترشحات في الفترة الصباحية (من الساعة 8 إلى منتصف النهار) كانت بنسق ضعيف، حيث لم يتجاوز عدد القائمات المترشحة 3 قائمات، في حين شهد النصف الثاني من نهار اليوم إقبالا كبيرا وصل إلى 30 قائمة، علما بأن عدد القائمات النهائية المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2014 بدائرة القصرين بلغ 69 قائمة.ويذكر أن العدد الجملي للمسجلين للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بالقصرين بلغ عند غلق باب التسجيل 289 ألف ناخب، مقابل 229 ألف ناخب في الإنتخابات البلدية الماضية.وتتنافس القائمات المترشحة للإستحقاق الإنتخابي المقبل بدائرة القصرين على 8 مقاعد نيابية بمجلس نواب الشعب مخصصة للجهة.