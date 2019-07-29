المنستير: ترشح 55 قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خلال الفترة بين 22 و29 جويلية الجاري، ترشح مجموع 55 قائمة للانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر المقبل، 21 منها حزبية و29 مستقلة و5 ائتلافية، وفق ما أفادت به "وات"، جميلة الشتيتي، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات.وتميز اليوم الأخير من آجال قبول الترشحات بارتفاع نسق تقبل الهيئة الفرعية لترشحات القائمات، إذ أن أغلبها (أكثر من 40 قائمة) قدمت اليوم الاثنين ملفات ترشحاتها.وتنطلق الهيئة الفرعية بداية من الغد في البت في الملفات، وسيقع إشعار رؤساء القائمات أو الممثلين القانونيين للقائمات، في حال وجود نقائص لتداركها في ظرف 24 ساعة من تاريخ التنبيه، وتتواصل إلى غاية يوم 4 أوت 2019، باعتبار أن توجيه التنبيه يتطلب أن منح مدّة 24 ساعة لتدارك النقص، حسب ما أوضحه ل"وات"، بسام حلاوة، منسق الإدارة الفرعية للانتخابات.وأضاف أن سيتم يوم الثلاثاء 6 أوت 2019 بداية من الساعة الثامنة صباحا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير تعليق القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية، وذلك بحضور عدل منفذ، لتتواصل عملية التعليق 3 أيام، ثم تنطلق فترة الطعون، على أن يقع يوم 30 أوت 2019 الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات التشريعية.وأفاد ناجي جمعة، المنسق الجهوي للجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، بأن اليوم الاثنين شهد بعض الازدحام نظرا لتقديم الغالبية الكبرى من القائمات ملفات ترشحاتها في هذا اليوم، ملاحظا أن مقر الهيئة الفرعية غير مهيئ لأصحاب الحاجيات الخصوصية، كما لا تتوفر بقاعة الانتظار طاولات يمكن لممثلي القائمات استخدامها.ولفت إلى أن الهيئة الفرعية تطلب الوثيقة الأصلية المتعلقة بالتصريح بالدخل، في حين أنّ دليل الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ينص فحسب على عبارة "بما يثبت".