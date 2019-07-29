القيروان: ترشح 64 قائمة للانتخابات التشريعية منها 4 قائمات تترأسها نساء

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بالدائرة الانتخابية بالقيروان، 64 قائمة، وذلك مع انتهاء الآجال القانونية للتسجيل على الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.ومن ضمن 64 قائمة مترشحة عن هذه الدائرة الانتخابية، ترأست نساء أربع (4) قائمات.وصرّح رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان، عبد الحكيم الوصايفي، لمراسلة (وات) بالجهة، بأن القائمات المترشحة تتوزع بين 29 قائمة حزبية و30 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية.ولفت إلى أنه لم يتم تسجيل أي شخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية على رأس القائمات المترشحة أو في عضويتها، في حين تم احترام مبدأ التناصف في كل القائمات المترشحة، مشيرا إلى أنه سيتم يوم 6 أوت المقبل الإعلان عن القائمات المقبولة أوليا، ليتم يوم 30 أوت الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا.يشار إلى أن عملية تسجيل الترشحات تواصلت إلى حدود الساعة السابعة من مساء الاثنين داخل مقر الهيئة الفرعية، بعد غلق باب الهيئة في توقيته القانوني، وساهم أعضاء الهيئة بدرجة كبيرة في نجاح عملية تسجيل القائمات المترشحة منذ انطلاق عملية قبول الترشحات يوم 22 جويلية الجاري، وذلك رغم ظروف العمل الصعبة جراء غياب التكييف.جدير بالذكر أن عدد القائمات التي قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية بدائرة القيروان تقلص بالمقارنة مع القائمات المترشحة في تشريعية سنة 2014، والتي بلغ عددها آنذاك 76 قائمة، بقيت منها 60 قائمة إثر تقديم الطعون والإعلان النهائي عن القائمات المقبولة.