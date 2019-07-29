بنزرت: 44 قائمة تودع ترشحاتها لتشريعية 6 أكتوبر

Lundi 29 Juillet 2019
وات - مع انقضاء آجال تقديم الترشحات لانتخابات 6 أكتوبر التشريعية، اليوم الاثنين، بلغ العدد الجملي للقائمات المترشحة بدائرة بنزرت 44 قائمة، موزعة بين 21 قائمة حزبية و20 قائمة مستقلة و3 قائمات إئتلافية.
وقد أودعت اليوم الاثنين 18 قائمة انتخابية مطالب ترشحها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية بنزرت، وفق تأكيد مصالح الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات.
وأوضحت ذات المصادر أن القائمات الحزبية المترشحة تخص أحزاب "تيار المحبة" و"الدستوري الحر" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"الرحمة" و"آفاق تونس" و"الجبهة الشعبية" و"نداء تونس" و"البديل التونسي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"هلموا لتونس" و"التيار الديموقراطي" و"قلب تونس" و"بني وطني" و"تحيا تونس" و"مشروع تونس" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"الأمل" و"حركة النهضة" و"حركة الشعب" و"الاشتراكي" و"حركة الشباب الوطنيين".
أما القائمات المستقلة المترشحة بهذه الدائرة، فقد حملت أسماء "الاتحاد الوطني للمستقلين" و"بنزرت البية" و"ائتلاف الكرامة" و"حقي في التنمية" و"الولاء لتونس" و"نعم من اجل تونس" و"أحبك يا شعب" و"بنزرت دارنا الكبيرة" و"الوحدة" و"تكتل مدني" و"الفاعلون الصادقون" و"أمل وعمل" و"أحرار الغد" و"الوطن الجديد" و"التقدم" و"كلنا للوطن" و"تونس متاعنا" و"عيش تونسي" و"التحدي" و"الفلاح".
كما سجل في نفس الدائرة ترشح 3 قائمات إئتلافية هي قائمات "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"الجبهة الشعبية" و"تونس أخرى".
وقد أودعت اليوم الاثنين 18 قائمة انتخابية مطالب ترشحها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية بنزرت، وفق تأكيد مصالح الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات.
وأوضحت ذات المصادر أن القائمات الحزبية المترشحة تخص أحزاب "تيار المحبة" و"الدستوري الحر" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"الرحمة" و"آفاق تونس" و"الجبهة الشعبية" و"نداء تونس" و"البديل التونسي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"هلموا لتونس" و"التيار الديموقراطي" و"قلب تونس" و"بني وطني" و"تحيا تونس" و"مشروع تونس" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"الأمل" و"حركة النهضة" و"حركة الشعب" و"الاشتراكي" و"حركة الشباب الوطنيين".
أما القائمات المستقلة المترشحة بهذه الدائرة، فقد حملت أسماء "الاتحاد الوطني للمستقلين" و"بنزرت البية" و"ائتلاف الكرامة" و"حقي في التنمية" و"الولاء لتونس" و"نعم من اجل تونس" و"أحبك يا شعب" و"بنزرت دارنا الكبيرة" و"الوحدة" و"تكتل مدني" و"الفاعلون الصادقون" و"أمل وعمل" و"أحرار الغد" و"الوطن الجديد" و"التقدم" و"كلنا للوطن" و"تونس متاعنا" و"عيش تونسي" و"التحدي" و"الفلاح".
كما سجل في نفس الدائرة ترشح 3 قائمات إئتلافية هي قائمات "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"الجبهة الشعبية" و"تونس أخرى".
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Par:essoltan (France )
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