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باجة : ترشح 48 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية للانتخابات التشريعية

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
وات - وصل العدد الجملي للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية الوحيدة بباجة إثرغلق باب الترشح عند السادسة من مساء اليوم الاثنين، إلى 48 قائمة، 24 منها حزبية و20 مستقلة إضافة إلى 4 قائمات إئتلافية.


وشهد اليوم الأخير نسقا حثيثا لتقديم الترشحات، إذ سجل إيداع ملفات 16 قائمة، منها 5 قائمات حزبية و10 قائمات مستقلة وقائمة ائتلافية، وهي قائمة "ائتلاف الكرامة"، برئاسة حاتم مسعودى.

أما القائمات الحزبية، فهي قائمات "حركة شباب تونس الوطنى"، برئاسة كريم الحسناوي، و"حركة الشباب نحن لها"، برئاسة شيماء جلجلي، و"صوت الفلاحين"، برئاسة شريف القسطلي، و"حزب المسؤولية الوطني"، برئاسة بشير البوعلي، و"حزب بني وطني"، برئاسة وليد الكوكي.
والقائمات المستقلة التى قدمت ترشحها اليوم، هي "كلنا الوطن"، برئاسة خليل السالمي، و"تحرك"، برئاسة مكرم البجاوى، و"السنبلة"، برئاسة نبيل الشابي، و"عيش تونسي"، برئاسة عبد الحميد قيّاس، و"الإصلاح والتنمية"، برئاسة محمد البلاقي، و"باجة الأمل"، برئاسة جلال قرواشي، و"مواطنون نشارك"، برئاسة معطي الدخلي، و"الرابطة الخضراء"، برئاسة هيثم الشواشي، و"العمل لغد أفضل"، برئاسة عبد الحكيم التوكابري، و"باجة تعيش"، برئاسة خليفة الرياحي.

  
  
     
  
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