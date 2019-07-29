سليانة: 53 قائمة تودع ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد القائمات التي أودعت ترشحاتها للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة سليانة، منذ إنطلاق عمليّة قبول الترشّحات الاثنين الماضي وإلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، 53 قائمة، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة.وتوزعت تلك القائمات بين 23 قائمة حزبية و26 قائمة مستقلة و4 قائمات ائتلافية.وأكدت المكلفة بالاتصال والاعتماد والتنسيق مع المجتمع المدني بالهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة، نجاة طاع الله، لمراسلة (وات) بالجهة، أن 23 قائمة قدمت ترشحاتها منذ مساء أمس الأحد و إلى حدود مساء اليوم الاثنين، متحفظّة عن ذكر أسماء القائمات المترشحة.يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة سخرت منذ انطلاق عملية قبول الترشحات 24 عونا لضمان سير عادي لقبول الملفات.