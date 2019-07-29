سليانة: 53 قائمة تودع ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية

Lundi 29 Juillet 2019
وات - بلغ عدد القائمات التي أودعت ترشحاتها للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة سليانة، منذ إنطلاق عمليّة قبول الترشّحات الاثنين الماضي وإلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، 53 قائمة، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة.
وتوزعت تلك القائمات بين 23 قائمة حزبية و26 قائمة مستقلة و4 قائمات ائتلافية.
وأكدت المكلفة بالاتصال والاعتماد والتنسيق مع المجتمع المدني بالهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة، نجاة طاع الله، لمراسلة (وات) بالجهة، أن 23 قائمة قدمت ترشحاتها منذ مساء أمس الأحد و إلى حدود مساء اليوم الاثنين، متحفظّة عن ذكر أسماء القائمات المترشحة.
يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة سخرت منذ انطلاق عملية قبول الترشحات 24 عونا لضمان سير عادي لقبول الملفات.
وتوزعت تلك القائمات بين 23 قائمة حزبية و26 قائمة مستقلة و4 قائمات ائتلافية.
وأكدت المكلفة بالاتصال والاعتماد والتنسيق مع المجتمع المدني بالهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة، نجاة طاع الله، لمراسلة (وات) بالجهة، أن 23 قائمة قدمت ترشحاتها منذ مساء أمس الأحد و إلى حدود مساء اليوم الاثنين، متحفظّة عن ذكر أسماء القائمات المترشحة.
يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة سخرت منذ انطلاق عملية قبول الترشحات 24 عونا لضمان سير عادي لقبول الملفات.
En continu
- 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:12
|19:31
|16:15
|12:33
|05:22
|03:40
|
24°
|24°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-23
|33°-22
|37°-25
|42°-28
|41°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 776) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 398) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 78 926) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 65 766) كلات بعضها ..
( 63 900) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 59 376) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 497) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 700) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 013) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 158) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 388) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 032) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 408) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 45 193) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 790) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 014) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 853) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 746) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 338) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 883) البيان الفضيحة..
Par:BABANETTOO (France )
Sur: بسمة الخلفاوي : على الشعب التونسي الاستفادة من الانتخابات لرفع التحدي المصيري لتونس وأخذ القرار الصحيح في راشد الغنوشي وحزبه