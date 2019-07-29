سيدي بوزيد: 75 قائمة انتخابية تودع ملفات ترشحها لتشريعية 2019

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغ العدد النهائي للقائمات الانتخابية التي أودعت ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، 75 قائمة، وفق ما صرّح به المنسق الجهوي للهيئة، نبيل جلالي، لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح جلالي أن تلك القائمات تنقسم إلى 22 قائمة حزبية و48 قائمة مستقلّة و5 قائمات ائتلافية.ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد في مجلس نواب الشعب 8 مقاعد، علما بأن الانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل.كوثر