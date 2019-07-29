جندوبة:52 قائمة تقدم ملفاتها لخوض الانتخابات التشريعية

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد القائمات التي ستشارك في الانتخابات التشريعية عن دائرة جندوبة، والمزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم، والتي تحصلت على وصولات وقتية إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، آخر أيام آجال تقديم الترشحات، 52 قائمة، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة، إلياس سلامي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وتوزعت القائمات الخاصة بدائرة جندوبة (8 مقاعد بالبرلمان) بين 20 قائمة حزبية و27 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية.وسيتنافس المترشحون ضمن مختلف هذه القائمات على نيل ثقة نحو 272 ألف ناخب مسجلين بدائرة جندوبة الانتخابية.