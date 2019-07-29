Radio Babnet Tunisie On Air: Kindil - 7elo Abu Shama  

نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
وات - أودعت 42 قائمة ملفاتها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2، وذلك إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، وهو اليوم الختامي لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم السادس من أكتوبر المقبل.

وتوزعت القائمات التي أودعت ملفاتها خلال فترة قبول الترشحات، التي كانت انطلقت يوم 22 جويلية وتواصلت إلى 29 جويلية، بين 18 قائمة حزبية و19 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية، وليد ستي، في تصريح لـ(وات).
م ت


  
  
     
  
cadre-2375f851e6dd8a49e4a51a8c13401c8b-2019-07-29 20:50:36






0 de 0 commentaires pour l'article 186578



En continu

الاثنين 29 جويلية 2019 | 26 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
26°
 26° % 65 :الرطــوبة
تونــس 21°
0.62 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-2133°-2237°-2542°-2841°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564433053|186578 343|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires