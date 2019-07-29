نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية

Lundi 29 Juillet 2019
وات - أودعت 42 قائمة ملفاتها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2، وذلك إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، وهو اليوم الختامي لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم السادس من أكتوبر المقبل.
وتوزعت القائمات التي أودعت ملفاتها خلال فترة قبول الترشحات، التي كانت انطلقت يوم 22 جويلية وتواصلت إلى 29 جويلية، بين 18 قائمة حزبية و19 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية، وليد ستي، في تصريح لـ(وات).
م ت
وتوزعت القائمات التي أودعت ملفاتها خلال فترة قبول الترشحات، التي كانت انطلقت يوم 22 جويلية وتواصلت إلى 29 جويلية، بين 18 قائمة حزبية و19 قائمة مستقلة و5 قائمات ائتلافية، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية، وليد ستي، في تصريح لـ(وات).
م ت
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Par:essoltan (France )
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