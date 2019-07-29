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نابل 1: 49 قائمة أودعت ترشحها للتشريعية لدى الهيئة الفرعية

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
وات - بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019، التي أودعت ملفاتها بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات نابل 1، الى حدود السادسة من مساء الاثنين، وهو اليوم الختامي لقبول الترشحات، 49 قائمة.

وتوزعت تلك القائمات بين 23 قائمة حزبية و17 قائمة مستقلة و9 قائمات ائتلافية، وفق ما أكدته منسقة الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1، شيراز العرفاوي، في تصريح لـ(وات).
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستتولى بداية من الغد 30 جويلية، وإلى غاية يوم 6 أوت القادم، النظر في الملفات قبل المصادقة النهائية عليها.


  
  
     
  
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