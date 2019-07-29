قفصة: 70 قائمة بين حزبية ومستقلة وائتلافية تودع ملفّات ترشحها للانتخابات التشريعية مع حلول آجال غلق الترشحات

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- أودعت 70 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلّة ملفّات ترشحها للانتخابات التشريعية 2019 بولاية قفصة لدى مركز قبول الترشحات بالهيئة الفرعية المستقلة خلال الفترة الممتدّة من 22 إلى 29 جويلية الجاري، وهي فترة قبول الترشحات.وقال رئيس هذه الهيئة، محمد الشريف، في تصريح ل"وات" مساء الاثنين، إنّه مع حلول آجال غلق الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، سجّلت الهيئة ترشّح 70 قائمة تتوزّع بين 25 قائمة حزبية و5 قائمات ائتلافية و40 قائمة مستقلّة.وأضاف أنّ حوالي نصف هذه القائمات (33 قائمة بين حزبية ومستقلة وائتلافية) قد أودعت ملفّات ترشحها للانتخابات البرلمانية القادمة بدائرة ولاية قفصة يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير من فترة قبول الترشّحات.وحضر عدل تنفيذ بمقرّ الهيئة في حدود الساعة السادسة من عشية اليوم لمعاينة عملية غلق باب الترشحات، وذلك بطلب من الهيئة الفرعية للانتخابات، حسب ما أوضحه رئيسها، محمد الشريف.ويرأس ستةّ نواب بمجلس نواب الشعب الحالي عن دائرة ولاية قفصة ستّ قائمات من مجموع القائمات التي أودعت ملفّات ترشحها.ويتعلّق الأمر بالنواب عمّار عمروسية، الذي يرأس القائمة الائتلافية للجبهة الشعبية، وعدنان الحاجي الذي يرأس القائمة الائتلافية للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، ولطفي علي، الذي يرأس قائمة حزب تحيا تونس، وسفيان طوبال، الذي يرأس قائمة حزب قلب تونس، بالاضافة إلى النائبتين زينب إبراهمي، التي ترأس قائمة حزب حركة النهضة، وأسماء أبو الهناء، التي ترشّحت على رأس قائمة حزب الأمل.ويبلغ عدد مقاعد دائرة ولاية قفصة بمجلس نواب الشعب سبعة مقاعد، في حين يبلغ عدد الناخبين المسجلين بهذه الدائرة 222 ألفا و57 ناخبا وناخبة.