51 قائمة انتخابية تتقدم للانتخابات التشريعية بدائرة الكاف

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- شهد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المبرمجة ليوم 6 أكتوبر القادم، في الدائرة الانتخابية بالكاف، "نسقا تصاعديا" اليوم الاثنين، حيث سجّل، بانتهاء آجال تقديم الترشحات مساء اليوم الاثنين في حدود الساعة السادسة مساء، تقديم 51 قائمة لملفاتها لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، 22 قائمة منها قدمت ملفاتها اليوم 29 جويلية، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف، عمر اليعقوبي، مراسل (وات) بالجهة.وأوضح اليعقوبي أن هذه القائمات، التي ستتنافس على 6 مقاعد نيابية بالبرلمان مخصصة لهذه الدائرة الانتخابية، تتوزع على 23 قائمة مستقلة و20 قائمة حزبية وثمانية قائمات ائتلافية.وارتفع عدد الناخبين المسجلين بدائرة الكاف الى أكثر من 155 الف ناخب، اي بزيادة تقدر بحوالى 32 بالمائة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.