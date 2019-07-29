قبلي: 36 قائمة تودع ترشحاتها للانتخابات التشريعية المقبلة

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- أقفلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقبلي في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين باب قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، مع انتهاء المهلة المحددة لهذه العملية التي انطلقت منذ 22 من هذا الشهر، مسجلة إيداع 36 قائمة لمطالب ترشحها، 18 منها حزبية، و4 ائتلافية، و14 مستقلة، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة، عبد الجبار جديد، لمراسل "وات".وأوضح المصدر ذاته أن القائمات الحزبية التي تقدمت تمثل كلا من حزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي، والحزب الدستوري الحر، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب تحيا تونس، وحزب تيار المحبة، وحزب الأمل، وحزب البديل التونسي، وحزب حركة شباب تونس الوطني، وحزب حركة نداء تونس، وحزب قلب تونس، وحزب حركة الشعب، وحزب حركة النهضة، وحزب مشروع تونس، وحزب هلموا تونس، وحزب الجبهة الشعبية.أما القائمات الإئتلافية الأربع، فهي تخص كلا من "ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"ائتلاف الجبهة الشعبية" و"ائتلاف الكرامة" و"ائتلاف تونس أخرى"، في حين أن القائمات المستقلة الأربعة عشر تحمل تسميات "التحدي" و"الثبات من أجل نفزاوة" و"العدالة" و"العزة" و"أمل وعمل" و"درب الأحرار" و"صوت شباب نفزاوة" و"عيش تونسي" و"كلنا للوطن" و"معا نبني نفزاوة" و"من أجل قبلي الغد" و"مواطنون ونشارك" و"نسور قبلي" و"نفزاوة تجمعنا".وأشار عبد الجبار الجديد، إلى أن عدد القائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية سنة 2014 بلغ 33 قائمة، مبينا أن نهار اليوم الاثنين (اليوم الأخير في آجال إيداع مطالب الترشح) سجل تقدم أكبر عدد من القائمات بترشحها بمقر الهيئة، بـ19 قائمة، علما بأن أول قائمة تقدمت بترشحها بالجهة في اليوم الأول مثلت "حركة الشعب"، وبأن آخر قائمة تقدمت بترشحها قبيل انتهاء المهلة المحددة لهذه العملية بحوالي دقيقتين، وفق ما عاينه مراسل "وات" مثلت "حزب الجبهة الشعبية".