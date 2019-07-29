قابس: 34 قائمة انتخابية تقدم ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية

Lundi 29 Juillet 2019
وات - بلغ عدد القائمات التي قدمت ترشحاتها إلى الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة قابس، مع انتهاء آجال تقديم الترشحات اليوم الاثنين، 34 قائمة تتوزع بين 19 قائمة حزبية و10 قائمات مستقلة و5 قائمات ائتلافية.
وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس، فرحات بن يحمد، مراسل "وات"، بأن 8 قائمات حزبية قدمت، الاثنين، ملفات ترشحها للتشريعية القادمة، وهي تخص أحزاب "البديل التونسي" و"التكتل" و"الأمل" و"حركة الشعب" و"حركة الشباب نحن لها" و"أوفياء للوطن" و"بني وطني"و"حركة شباب تونس الوطن".
كما قدمت اليوم 5 قائمات مستقلة ملفات ترشحها الى هذه الانتخابات وهي قائمات "صوت قابس" و"بيئة سليمة حق" و"احبك يا شعب "و "المتخرجين البطالة" و"يكفينا"، الى جانب تقديم ترشحات 3 قائمات ائتلافية، وهي "عيش تونسي" و "الوطن الجديد" و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي".
يشار إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 كانت شهدت بالدائرة الانتخابية بقابس ترشح 49 قائمة انتخابية، تم إسقاط ثلاث منها.
ل ح ل.
وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس، فرحات بن يحمد، مراسل "وات"، بأن 8 قائمات حزبية قدمت، الاثنين، ملفات ترشحها للتشريعية القادمة، وهي تخص أحزاب "البديل التونسي" و"التكتل" و"الأمل" و"حركة الشعب" و"حركة الشباب نحن لها" و"أوفياء للوطن" و"بني وطني"و"حركة شباب تونس الوطن".
كما قدمت اليوم 5 قائمات مستقلة ملفات ترشحها الى هذه الانتخابات وهي قائمات "صوت قابس" و"بيئة سليمة حق" و"احبك يا شعب "و "المتخرجين البطالة" و"يكفينا"، الى جانب تقديم ترشحات 3 قائمات ائتلافية، وهي "عيش تونسي" و "الوطن الجديد" و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي".
يشار إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 كانت شهدت بالدائرة الانتخابية بقابس ترشح 49 قائمة انتخابية، تم إسقاط ثلاث منها.
ل ح ل.
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Par:essoltan (France )
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