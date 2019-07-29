الجهيناوي يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الإثنين 29 جويلية 2019 مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي مايك بومبيو جدد خلالها تعازي الإدارة الأمريكية للحكومة والشعب التونسي إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.وأكد وزير الخارجية الأمريكي إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها ووقوفها إلى جانب تونس لتثبيت دعائم إنتقالها الديمقراطي ومواجهة التحديات التي تعترضها، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس الراحل في تكريس قيم الديمقراطية وإحترام المؤسسات الدستورية والدفاع عن مبدأ المساواة ودفع جهود السلام في المنطقة.وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية حرصت على المشاركة في مراسم الجنازة المهيبة التي خصت بها تونس الرئيس الراحل بوفد رفيع المستوى عن الخارجية الأمريكية، مذكرا بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برقية التعزية التي بعث بها والتي قال فيها إن الرئيس الراحل كان يدافع عن مصالح الشعب التونسي بلا كلل وأن الكثيرين في جميع أنحاء العالم سيتذكرون قيادته العظيمة وإرثه الكبير بصفته أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تونس.من جهته، أعرب وزير الشؤون الخارجية عن شكره لما أبدته الإدارة الأمريكية من مواساة وتضامن مع تونس إثر رحيل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مؤكدا أن تونس ساعية إلى إستكمال مسارها نحو الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمؤسسات والمحافظة على مكاسب الجمهورية التي نذر الرئيس الراحل حياته في الدفاع عنها.وجدد خميس الجهيناوي الـتأكيد على ما توليه تونس من أهمية لعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية لزيارة العمل التي أداها إلى واشنطن خلال الفترة من 16 إلى 18 جويلية 2019 في إطار أشغال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.وأكدا الوزيران عزمهما مواصلة العمل من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.